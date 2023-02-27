Carlos Correa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Correa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Correa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Correa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Correa 25 Ocak 1995 tarihinde Sullana şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Armando Correa Flores şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Correa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Carlos Correa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Correa'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Correa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carloscorreflores/

Haberin Devamı

Carlos Correa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Correa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Correa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Correa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2018 yılında Comerciantes

1 Ocak 2019 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Carlos Correa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Correa şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.