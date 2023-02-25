Carlos Cuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Cuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Cuero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Cuero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Cuero 17 Şubat 1996 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Andrés Cuero Quiñónez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Cuero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BISC Sports Management yapmaktadır. Carlos Cuero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 22 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Carlos Cuero'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Cuero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Cuero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Cuero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Cuero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2011 yılında Independ. U20

1 Ocak 2013 yılında Independiente B

1 Ocak 2016 yılında Independiente

11 Temmuz 2017 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2017 yılında Independiente

12 Ocak 2018 yılında Dep. Cuenca

22 Mayıs 2019 yılında SD Aucas

Carlos Cuero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Cuero şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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