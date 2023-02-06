Carlos De Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos De Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos De Pena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos De Pena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos De Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos De Pena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos De Pena

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos De Pena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos De Pena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos De Pena 11 Mart 1992 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos María de Pena Bonino şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos De Pena Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Carlos De Pena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos De Pena'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos De Pena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carlosdepena

http://instagram.com/carlosdepena/

http://facebook.com/carlosdepenaok

Carlos De Penaboyu ve yaşı kaç

Carlos De Pena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos De Pena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos De Pena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos De Pena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Nacional

1 Eylül 2015 yılında Middlesbrough

31 Ocak 2017 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2017 yılında Middlesbrough

19 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Nacional

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2019 yılında Dinamo Kiev

1 Nisan 2022 yılında Internacional

Carlos De Pena kimdir

Carlos De Pena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos De Pena şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos De Pena nereli

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