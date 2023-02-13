Carlos Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Dominguez 11 Şubat 2001 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Domínguez Cáceres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Dominguez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStarDeporte yapmaktadır. Carlos Dominguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Carlos Dominguez'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Carlos Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında Celta Vigo B

Carlos Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Dominguez şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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