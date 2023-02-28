Carlos Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Duarte 28 Ağustos 1982 tarihinde Mauricio José Troche şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Lito Duarte Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Duarte Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Carlos Duarte'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ovetense FC

1 Ocak 2018 yılında Sp. Blas Garay

1 Ocak 2019 yılında Guaireña FC

Carlos Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Duarte şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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