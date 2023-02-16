Carlos Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Eduardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Eduardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Eduardo 24 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Eduardo Barbosa Da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Eduardo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Carlos Eduardo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Eduardo'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Eduardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Eduardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Carlos Eduardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Eduardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında EC Vitória B

7 Ekim 2020 yılında Jacuipense-BA

14 Ekim 2020 yılında EC Vitória B

20 Ekim 2020 yılında Palmeiras U20

4 Mart 2021 yılında EC Vitória B

10 Ocak 2023 yılında Audax-RJ

3 Şubat 2023 yılında Campinense-PB

Carlos Eduardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Eduardo şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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