Carlos Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Eduardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Eduardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Eduardo 17 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Eduardo da Silva Cândido şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Eduardo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPF SPORTS yapmaktadır. Carlos Eduardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 20 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Eduardo'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Eduardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Eduardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Eduardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Eduardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2020 yılında Tubarão-SC

2 Şubat 2021 yılında Hercílio Luz-SC

1 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ekim 2022 yılında Banga

Carlos Eduardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Eduardo şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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