Carlos Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Eduardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Eduardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Eduardo 10 Ekim 1996 tarihinde Nerópolis şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Eduardo Ferreira de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Eduardo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Eduardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GD Estoril Praia futbol takımında oynamaktadır. GD Estoril Praia takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Eduardo'nin GD Estoril Praia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Eduardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carloseduardoo_07/

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Carlos Eduardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Eduardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Eduardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Eduardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Goiás EC

1 Temmuz 2018 yılında Pyramids FC

1 Ocak 2019 yılında Palmeiras

14 Ocak 2020 yılında Athletico-PR

11 Mart 2022 yılında Palmeiras

22 Mart 2022 yılında RB Bragantino

31 Aralık 2022 yılında Palmeiras

25 Ocak 2023 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2023 yılında Palmeiras

Carlos Eduardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Eduardo şuan GD Estoril Praia takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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