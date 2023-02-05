Carlos Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Eduardo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Eduardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Eduardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Eduardo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Eduardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Eduardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Eduardo 17 Ekim 1989 tarihinde Ribeirão Preto şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Eduardo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Eduardo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONACTA INC yapmaktadır. Carlos Eduardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Eduardo'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Eduardo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c.edu3/

Carlos Eduardoboyu ve yaşı kaç

Carlos Eduardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Eduardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Eduardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Eduardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında São Bento (SP)

31 Aralık 2008 yılında Desp. Brasil

1 Ocak 2009 yılında Ituano

30 Nisan 2009 yılında Desp. Brasil

1 Mayıs 2009 yılında Fluminense

31 Aralık 2009 yılında Desp. Brasil

1 Ocak 2010 yılında Barueri-SP

31 Aralık 2010 yılında Desp. Brasil

1 Ocak 2011 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2012 yılında Desp. Brasil

1 Temmuz 2012 yılında Estoril Praia

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto

1 Eylül 2014 yılında OGC Nizza

30 Haziran 2015 yılında FC Porto

5 Temmuz 2015 yılında Al-Hilal SFC

27 Ağu 2020 yılında Shabab Al-Ahli

11 Ocak 2022 yılında Al-Ahli SFC

19 Temmuz 2022 yılında Botafogo

Carlos Eduardo kimdir

Carlos Eduardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Eduardo şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Eduardo nereli

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