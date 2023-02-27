Carlos Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Escobar 24 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Humberto Escobar Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Escobar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Carlos Escobar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Escobar'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2008 yılında Coquimbo Unido

1 Temmuz 2009 yılında U. de Chile

1 Ocak 2010 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2012 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2014 yılında Cobresal

1 Temmuz 2015 yılında San Luis

1 Temmuz 2017 yılında U. Concepción

8 Ocak 2018 yılında San Luis

31 Aralık 2018 yılında U. Concepción

9 Ocak 2019 yılında Cobresal

26 Şubat 2020 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2023 yılında Sport Huancayo

Carlos Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Escobar şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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