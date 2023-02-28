Carlos Espinola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Espinola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Espinola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Espinola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Espinola 25 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Niño Junior Espinola Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Espinola Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hugo Gaona yapmaktadır. Carlos Espinola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Carlos Espinola'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Espinola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Espinola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Espinola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Espinola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Nacional

Carlos Espinola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Espinola şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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