Carlos Feraud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Feraud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Feraud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Feraud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Feraud 23 Ekim 1990 tarihinde Loja şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alfredo Feraud Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Feraud Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROPE SPORTS GROUP yapmaktadır. Carlos Feraud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Feraud'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Feraud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Feraud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Feraud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Feraud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında LDU de Loja

22 Ocak 2013 yılında LDU Quito

21 Ocak 2014 yılında Deportivo Quito

30 Aralık 2014 yılında LDU Quito

27 Ocak 2015 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2015 yılında LDU Quito

29 Şubat 2016 yılında CD Macará

1 Temmuz 2018 yılında Al-Hazem

4 Şubat 2019 yılında CD Macará

21 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa SC

6 Ocak 2023 yılında Libertad FC

Carlos Feraud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Feraud şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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