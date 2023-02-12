Carlos Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Fernandez 22 Mayıs 1996 tarihinde Castilleja de Guzmán şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Fernández Luna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Carlos Fernandez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 24 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Fernandez'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Carlos Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Altair U16

1 Temmuz 2011 yılında Sevilla U16

1 Temmuz 2012 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla

30 Ağu 2018 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2019 yılında Sevilla

14 Ağu 2019 yılında Granada

20 Temmuz 2020 yılında Sevilla

24 Ocak 2021 yılında Sociedad

Carlos Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Fernandez şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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