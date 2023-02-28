Carlos Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlos Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlos Fernandez 1 Nisan 1995 tarihinde Iquitos şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alfredo Fernández Pilco şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlos Fernandez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 23 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Fernandez'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Carlos Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlos Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Şubat 2022 yılında Walter Ormeño
24 Ağustos 2022 yılında Bilinmiyor
23 Kasım 2022 yılında Dep. Garcilaso
Carlos Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlos Fernandez şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Colegio Nuestra Señora del Carmen (2009), Asociación Deportiva Huando (2011), Circolo Pampa Libre (2012), Social Huando (2013), Aurora Chancayllo (2014), Defensor Los Tilos (2015), Huracán de Santa Rosa de Quives (2015), Defensor Laure Sur (2015), Juventud Cruz de Chonta (2016), Social Pensilvania (2016), José Gálvez Huaura (2016), Social Venus (2016, 2018), Juventud Barranco (2017), Deportivo Maristas (2019), Sporting Tabaco (2020)
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