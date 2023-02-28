Carlos Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Flores 9 Mayıs 1988 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Javier Flores Córdova şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Flores Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AFAR yapmaktadır. Carlos Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Flores'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2008 yılında Atlético Minero

1 Ocak 2012 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2013 yılında León de Huánuco

1 Ocak 2014 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2016 yılında Comerciantes

1 Ocak 2018 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2020 yılında CA Mannucci

20 Ocak 2021 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Carlos Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Flores şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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