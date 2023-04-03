Carlos Galicia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Galicia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Galicia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlos Galicia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlos Galicia 14 Şubat 2004 tarihinde Tijuana şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Daniel Galicia Valenzuela şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlos Galicia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U17 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U17 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Carlos Galicia'nin Club Tijuana U17 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Carlos Galicia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlos Galicia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Tijuana U17
Carlos Galicia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlos Galicia şuan Club Tijuana U17 takımında oynamakta ve 241 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.