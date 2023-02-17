Carlos Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Garces kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Garces ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Garces adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Garces Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Garces 11 Ekim 2001 tarihinde López de Micay şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Emiro Garcés Torres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Garces Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMSo yapmaktadır. Carlos Garces, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Garces'nin Portimonense SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Garcesboyu ve yaşı kaç

Carlos Garces Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Garces isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Garces Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Garces futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Pereira

31 Ocak 2023 yılında Portimonense

30 Haziran 2024 yılında Pereira

Carlos Garces kimdir

Carlos Garces Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Garces şuan Portimonense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Garces nereli

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