Carlos Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Garces kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Garces ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Garces adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Garces Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Garces 1 Mart 1990 tarihinde Manta şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Jhon Garcés Acosta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Garces Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMAGESPORT yapmaktadır. Carlos Garces, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Garces'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Garces Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Garces isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Garces Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Garces futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Nisan 2005 yılında Manta FC U20

1 Ocak 2009 yılında Manta FC

13 Nisan 2010 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2010 yılında Manta FC

22 Ocak 2013 yılında LDU Quito

21 Ocak 2014 yılında Deportivo Quito

5 Temmuz 2014 yılında LDU Quito

8 Temmuz 2014 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2014 yılında LDU Quito

27 Ocak 2015 yılında Dep. Cuenca

7 Temmuz 2015 yılında LDU Quito

8 Temmuz 2015 yılında Atlante

31 Aralık 2016 yılında LDU Quito

23 Ocak 2017 yılında Delfín SC

14 Ocak 2021 yılında Barcelona SC

21 Haziran 2022 yılında AD 9 de Octubre

31 Aralık 2022 yılında Barcelona SC

2 Ocak 2023 yılında Cienciano

Carlos Garces kimdir

Carlos Garces Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Garces şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Garces Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 8 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Garces nereli

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