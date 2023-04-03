Carlos Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlos Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlos Garcia 31 Ocak 2003 tarihinde Polotitlán şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Samuel García Sánchez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlos Garcia Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Garcia'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Carlos Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlos Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Cruz Azul U20
Carlos Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlos Garcia şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 190 numaralı formayı giymektedir.
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