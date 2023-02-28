Carlos Gavilan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Gavilan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Gavilan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Gavilan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Gavilan 2 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Fabián Gavilán González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Gavilan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına - tarihinde katılmıştır. Carlos Gavilan'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Gavilan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Gavilan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Gavilan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Gavilan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Gavilan şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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