Carlos Ghosn kimdir? Birçok kişi internette ünlü isme ilişkin arama yapıyor. Bir dönem Nissan ve Renault'ta genel müdür olan Carlos Ghosn, seneler sonra ilk kez kamuoyunun karşısına geçti. Ghosn açıklamalarda bulunup basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu durum Carlos Ghosn arama yapılmasına yol açtı. Peki Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn neden tutuklandı? Ayrıntılar haberimizde.

CARLOS GHOSN KİMDİR?

Carlos Ghosn (d. 9 Mart 1954 Porto Velho, Brezilya), Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olan Lübnan asıllı Brezilyalı-Fransız iş adamı. Ghosn, aynı zamanda Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors'un yönetim kurulu başkanı, Renault ve eskiden Nissan'ın CEO'su ve 2013-2016 yılları arasında da AvtoVAZ'ın yönetim kurulu başkanıydı.

Ghosn, Renault'nun 1990'lı yılların sonunda şirketi karlılığa döndüren radikal yeniden yapılandırılmasının ardından Ghosn, "Le Cost Killer" olarak tanındı. 2000'lerin başlarında, otomobil endüstrisinin en agresif küçülme operasyonlarından birinin düzenlenmesi ve Nissan'ın 1999'daki iflasından kurtarılmasına öncülük etmesinden dolayı "Bay Fix It" takma adını aldı.

NİSSAN CEO CARLOS GHOSN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Carlos Ghosn Doğum Tarihi: 9 Mart 1954, Porto Velho, Rondônia, Brezilya

Carlos Ghosn Eşi: Carole Ghosn (e. 2016), Rita Ghosn (e. 1984–2010)

Carlos Ghosn Eğitim: Mines ParisTech (1978), École Polytechnique (1974)

Carlos Ghosn Kitaplar: Shift: Inside Nissan's Historic Revival, Citoyen du monde

Carlos Ghosn Çocuklar: Caroline Ghosn, Anthony Ghosn, Maya Ghosn, Nadine Ghosn

Carlos Ghosn Kardeşleri: Claudine Bichara de Oliveira

CARLOS GHOSN NEDEN TUTUKLANDI?

Yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle görevinden alınan ve yargılanan Lübnan asıllı Brezilyalı iş insanı Carlos Ghosn, Tokyo’da ev hapsindeyken geçen hafta içerisinde özel bir jetle Osaka’dan İstanbul’a kaçmıştı. İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda başka bir jete binerek Lübnan’a geçti.

Lübnan'da basın toplantısında konuşan Ghosn, “Lübnanlı olmaktan gurur duyuyuroum. Benim arkamda olan tek ülke Lübnan’dı. Eğer itiraf etmezsem benim ve ailemin peşine düşeceklerini söylediler. Ailemi ve kendimi korumak için kaçtım” dedi.

Ghosn, “Japon yargısı sebebiyle vahşi bir şekilde ailemden ve arkadaşlarımdan koparıldım. Kaçmak aldığım en zor karardı. Hakkımdaki iddialar asılsız ve tamamen yalan. Savcılar sahte bilgileri basınla paylaştılar ve kanıtlarla oynadılar” ifadesini kullandı.

Japonya'da, yargılanmayı beklerken Aralık ayı sonunda Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'u eşi Carole Ghosn hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Tokyo Savcılığı, eşiyle birlikte Lübnan'da olan Carole Ghosn'u Nisan ayındaki duruşmada mahkemeye yalan ifade vermekle suçlamıştı.

Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu binadan ses aletlerini taşımak için kullanılan bir kutu içinde kaçtığı belirtilmişti. Carlos Ghosn, Lübnan'a geldikten sonra, kaçmasında ailesinin bir rolü olmadığını öne sürmüştü.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol); Lübnan, Brezilya ve Fransa vatandaşı olan Carlos Ghosn için kırmızı bülten çıkarmıştı.

Japonya ile Lübnan arasında suçluların iadesi anlaşması yok.