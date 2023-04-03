Carlos Gilbert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Gilbert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Gilbert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Gilbert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Gilbert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Gilbert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Gilbert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Gilbert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Gilbert 16 Nisan 1999 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur.  İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Gilbert Herrera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Gilbert Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FUTBOL21 AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Gilbert'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Gilbertboyu ve yaşı kaç

Carlos Gilbert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Gilbert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Gilbert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Gilbert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2016 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2018 yılında RCD Espanyol B

2 Ağustos 2018 yılında UA Horta

30 Ocak 2019 yılında RCD Espanyol B

31 Ocak 2019 yılında Cornellà

30 Haziran 2019 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2019 yılında RCD Mallorca B

3 Ekim 2020 yılında Penya Deportiva

30 Haziran 2021 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2021 yılında UD Almería B

Carlos Gilbert kimdir

Carlos Gilbert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Gilbert şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Gilbert nereli

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