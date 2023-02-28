Carlos Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Gonzalez 18 Ekim 1988 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Javier Gonzalez Ozuna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Gonzalez'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Persiba

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında CS San Lorenzo

8 Ekim 2020 yılında Luqueño

1 Ocak 2022 yılında Trinidense

Carlos Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Gonzalez şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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