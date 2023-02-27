Carlos Grados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Grados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Grados adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Grados Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Grados 15 Mayıs 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alfonso Grados Heredia şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Grados Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Grados, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Grados'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlos Grados Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GradosCarlos

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/gradoscarlos1/

http://www.facebook.com/carlos.gradosheredia

Carlos Grados Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Grados isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Grados Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Grados futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2019 yılında Ayacucho FC

5 Ocak 2020 yılında Carlos Stein

1 Ocak 2021 yılında César Vallejo

Carlos Grados Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Grados şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carlos Grados Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting Cristal Lima (-12/2013)

Peru U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.