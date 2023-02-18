Carlos Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Gutierrez 5 Şubat 1999 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Gutiérrez Estefa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Gutierrez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Carlos Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Carlos Gutierrez'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Gutierrez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gutcar10

http://www.instagram.com/cgutierrez18/

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Carlos Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2019 yılında San Luis

30 Haziran 2020 yılında UNAM Pumas

Carlos Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Gutierrez şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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