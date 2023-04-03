Carlos Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Gutierrez 4 Kasım 1991 tarihinde La Laguna şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Gutiérrez González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Gutierrez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Cristovinho yapmaktadır. Carlos Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Gutierrez'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlos Gutierrez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carlosgg5?lang=de

http://www.instagram.com/carlosgutierrez5/

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Carlos Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Laguna

1 Temmuz 2012 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2014 yılında Las Palmas

21 Ağustos 2014 yılında CD Leganés

30 Haziran 2015 yılında Las Palmas

13 Ocak 2016 yılında Burgos CF

30 Haziran 2016 yılında Las Palmas

20 Temmuz 2016 yılında CD Numancia

9 Ocak 2020 yılında Avispa Fukuoka

9 Ocak 2022 yılında Tochigi SC

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Carlos Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Gutierrez şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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