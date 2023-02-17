Carlos Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Henrique 18 Temmuz 1994 tarihinde Itabaiana (SE) şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Henrique Nascimento Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Henrique Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Henrique'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Carlos Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2015 yılında CS Sergipe-SE

17 Mayıs 2017 yılında Itabaiana-SE

2 Nisan 2018 yılında Atlético-GO

29 Kasım 2018 yılında River-PI

3 Temmuz 2019 yılında Treze FC

10 Ekim 2019 yılında River-PI

21 Temmuz 2020 yılında Itabaiana-SE

11 Şubat 2021 yılında São José-SP

22 Aralık 2021 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2022 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Fluminense-PI

Carlos Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Henrique şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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