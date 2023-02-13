Carlos İzquierdoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos İzquierdoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos İzquierdoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos İzquierdoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos İzquierdoz 3 Kasım 1988 tarihinde San Carlos de Bariloche şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Roberto Izquierdoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos İzquierdoz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos İzquierdoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos İzquierdoz'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos İzquierdoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos İzquierdoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos İzquierdoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos İzquierdoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Lanús

1 Temmuz 2009 yılında Atlanta

30 Haziran 2010 yılında Lanús

1 Temmuz 2014 yılında Santos Laguna

5 Temmuz 2018 yılında Boca Juniors

27 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

Carlos İzquierdoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos İzquierdoz şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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