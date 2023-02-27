Carlos Jimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Jimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Jimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Jimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Jimenez 7 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Bryan Jiménez Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Jimenez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Jimenez'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Jimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Jimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Jimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Jimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Sport Huancayo

Carlos Jimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Jimenez şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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