Carlos Kletnicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Kletnicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Kletnicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Kletnicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Kletnicki 13 Nisan 1983 tarihinde Azul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,Polonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos José Kletnicki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Kletnicki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Kletnicki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Kletnicki'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Kletnicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Kletnicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Kletnicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Kletnicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Excursionistas

- yılında Italiano

1 Ocak 2006 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2006 yılında Gimnasia

1 Şubat 2009 yılında CA Unión

1 Temmuz 2009 yılında Boston River

1 Şubat 2011 yılında D. Concepción

1 Temmuz 2014 yılında Villa Dálmine

1 Ocak 2017 yılında Murciélagos

8 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Acassuso CF

1 Temmuz 2019 yılında Fénix de Pilar

24 Temmuz 2020 yılında Arg. de Merlo

1 Ocak 2022 yılında Italiano

1 Ocak 2022 yılında Italiano

13 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

Carlos Kletnicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Kletnicki şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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