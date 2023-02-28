Carlos Labrin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Labrin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Labrin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Labrin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Labrin 2 Aralık 1990 tarihinde Mulchén şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alfredo Labrín Candia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Labrin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Carlos Labrin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Carlos Labrin'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Labrin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Labrin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Labrin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Labrin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Huachipato

1 Ağustos 2011 yılında Palermo

31 Ağustos 2011 yılında Novara

31 Aralık 2011 yılında Palermo

16 Ocak 2013 yılında Huachipato

30 Haziran 2014 yılında Palermo

15 Temmuz 2014 yılında CD SM (Arica)

1 Temmuz 2015 yılında Audax Italiano

Carlos Labrin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Labrin şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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