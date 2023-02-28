Carlos Lobos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Lobos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Lobos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Lobos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Lobos 21 Şubat 1997 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Lobos Ubilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Lobos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Carlos Lobos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 15 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Lobos'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Lobos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Lobos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Lobos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Lobos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında U. Católica

10 Ocak 2020 yılında CD Everton

15 Nisan 2021 yılında Huachipato

Carlos Lobos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Lobos şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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