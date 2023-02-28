Carlos Lobos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Lobos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Lobos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Lobos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Carlos Lobos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Lobos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Lobos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Lobos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Lobos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Lobos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Lobos 21 Şubat 1997 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alberto Lobos Ubilla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Lobos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Carlos Lobos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 15 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Lobos'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Lobos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Lobos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Lobos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Lobos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında U. Católica

10 Ocak 2020 yılında CD Everton

15 Nisan 2021 yılında Huachipato

Carlos Lobos kimdir

Carlos Lobos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Lobos şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Lobos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Abdugani Kamolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdugani Kamolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdugani Kamolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdugani Kamolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asliddin Toshtemirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asliddin Toshtemirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asliddin Toshtemirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asliddin Toshtemirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi