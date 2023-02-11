Carlos Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Lopez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Lopez 21 Mart 1991 tarihinde León de los Aldama şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Meksika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Aurelio López Rubio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Lopez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Lopez'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Lopezboyu ve yaşı kaç

Carlos Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında León

1 Ocak 2009 yılında CA Talleres

1 Ağu 2011 yılında América Coapa

1 Temmuz 2012 yılında América

1 Temmuz 2014 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2015 yılında América

1 Temmuz 2015 yılında América Premier

29 Eylül 2015 yılında Santos FC

31 Aralık 2015 yılında América Premier

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Dorados Sinaloa

1 Ocak 2017 yılında Cafetaleros

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2021 yılında Real Potosí

23 Ocak 2022 yılında CA Mitre

Carlos Lopez kimdir

Carlos Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Lopez şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Lopez nereli

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