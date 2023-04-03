Carlos Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Carlos Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.