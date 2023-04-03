Carlos Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlos Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlos Lopez 13 Kasım 2004 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos López Nogueras şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlos Lopez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Lopez'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Carlos Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlos Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2021 yılında Málaga Juv. A
1 Aralık 2021 yılında A. Malagueño
Carlos Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlos Lopez şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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