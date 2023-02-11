Carlos Luque kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Luque Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Luque adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Luque Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Luque 1 Mart 1993 tarihinde Las Varillas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Martín Luque şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Luque Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globe Sports yapmaktadır. Carlos Luque, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 2 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Luque'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Luque Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Luque isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Luque Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Luque futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CA Colón

1 Temmuz 2014 yılında Internacional

14 Ağu 2015 yılında Peñarol

30 Haziran 2016 yılında Internacional

28 Temmuz 2016 yılında Alcorcón

30 Haziran 2017 yılında Internacional

23 Temmuz 2017 yılında San Martín (SJ)

6 Nisan 2018 yılında Internacional

1 Ocak 2019 yılında Inter B

1 Ocak 2020 yılında CDS Vida

2 Ağu 2021 yılında CA Güemes

Carlos Luque Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Luque şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Carlos Luque Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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