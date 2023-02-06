Carlos Maia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Maia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Maia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Maia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Maia 2 Mayıs 2001 tarihinde Cabo Santo Agostinho şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Eduardo Maia do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Maia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Maia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Maia'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Maia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Maia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Carlos Maia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Maia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2022 yılında Campinense-PB

9 Eylül 2022 yılında AD Perilima

1 Ocak 2023 yılında Goiás EC

Carlos Maia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Maia şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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