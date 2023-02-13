Carlos Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Martinez 27 Haziran 1986 tarihinde Mataró şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Martínez Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Martinez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Carlos Martinez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Carlos Martinez'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Badalona

1 Ocak 2006 yılında Cerdanyola FC

1 Temmuz 2006 yılında Sant Celoni CF

1 Ocak 2007 yılında UE Rubí

1 Temmuz 2007 yılında Gramenet B

1 Temmuz 2009 yılında Gramenet

1 Temmuz 2010 yılında Terrassa FC

1 Temmuz 2012 yılında UE Olot

3 Temmuz 2015 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2017 yılında Tokyo Verdy

3 Temmuz 2018 yılında Hércules CF

16 Ocak 2020 yılında FC Andorra

Carlos Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Martinez şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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