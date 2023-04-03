Carlos Matheus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Matheus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Matheus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlos Matheus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlos Matheus 14 Şubat 2003 tarihinde Belém şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Matheus Santos de Carvalho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlos Matheus Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Matheus, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Matheus'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 30 Eylül 2023 tarihinde bitmektedir.
Carlos Matheus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlos Matheus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Palmeiras U20
Carlos Matheus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlos Matheus şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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