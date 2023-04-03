Carlos Matheus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Matheus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Carlos Matheus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Matheus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.