Carlos Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Medina 23 Ekim 2001 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alejandro Medina Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Medina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Carlos Medina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Medina'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Norte América

1 Ocak 2020 yılında Leixões U19

1 Temmuz 2020 yılında Pevidém

1 Ocak 2021 yılında SD Aucas

31 Ocak 2022 yılında Estudiantes

18 Temmuz 2022 yılında Guayaquil City

Carlos Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Medina şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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