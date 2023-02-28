Carlos Meza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Meza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Meza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Meza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Meza 31 Ekim 2002 tarihinde Coronel Portillo şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Daniel Meza Villa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Meza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Meza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Meza'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Meza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danielmeza.10/

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Carlos Meza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Meza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Meza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Meza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında CA Mannucci

31 Aralık 2021 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2022 yılında Sport. Cristal

4 Ocak 2022 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2022 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

31 Aralık 2023 yılında Sport. Cristal

Carlos Meza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Meza şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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