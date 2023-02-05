Carlos Miguel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Miguel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Miguel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Miguel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Miguel 9 Ekim 1998 tarihinde Cardoso Moreira şehrinde doğmuştur. 2,04 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Miguel dos Santos Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Miguel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Miguel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Miguel'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlos Miguel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_carlosmiguel98/

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Carlos Miguel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Miguel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Miguel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Miguel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2020 yılında Inter B

24 Şubat 2021 yılında Boa Esporte

29 Nisan 2021 yılında Inter B

27 Ağu 2021 yılında Corinthians

Carlos Miguel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Miguel şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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