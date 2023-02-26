Carlos Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Montano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Montano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Montano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Montano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Montano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Montano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Montano 28 Ocak 1999 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jean Carlos Montaño Valencia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Montano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Montano'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Montano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Montano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Montano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Montano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2017 yılında Fiorentina FC

14 Şubat 2017 yılında Fuerza Ama. B

31 Aralık 2017 yılında Fiorentina FC

13 Şubat 2018 yılında Barcelona SC B

31 Aralık 2018 yılında Fiorentina FC

8 Şubat 2019 yılında Barcelona SC B

1 Temmuz 2019 yılında Barcelona SC

25 Mart 2022 yılında Guayaquil City

Carlos Montano kimdir

Carlos Montano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Montano şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CS Norte América (-6/2015)

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Carlos Montano nereli

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