Carlos Montoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Montoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Montoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Montoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Montoya 4 Mayıs 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Joao Montoya García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Montoya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Montoya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Montoya'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Montoya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cjmontoya426/

http://www.facebook.com/joao.montoyagarcia.3

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Carlos Montoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Montoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Montoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Montoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cantolao II

1 Temmuz 2019 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

Carlos Montoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Montoya şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Montoya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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