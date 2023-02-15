Carlos Moros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Moros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Moros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Moros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Moros 15 Nisan 1993 tarihinde Sagunto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Moros Gracia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Moros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sancus yapmaktadır. Carlos Moros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Moros'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlos Moros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Moros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Moros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Moros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında At. Saguntino

1 Temmuz 2015 yılında Temple Owls

30 Mart 2017 yılında GIF Sundsvall

1 Ocak 2020 yılında LKS Lodz

30 Temmuz 2021 yılında Mjällby AIF

8 Ocak 2023 yılında Djurgården

Carlos Moros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Moros şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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