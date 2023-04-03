Carlos Moyano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Moyano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Carlos Moyano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Moyano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.