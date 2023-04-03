Carlos Navarrete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Navarrete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Navarrete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlos Navarrete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlos Navarrete 9 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlos Navarrete Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Carlos Navarrete'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Carlos Navarrete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlos Navarrete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlos Navarrete şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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