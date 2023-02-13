Carlos Neva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Neva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Neva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Neva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Neva 12 Haziran 1996 tarihinde El Puerto de Santa María şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Neva Tey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Neva Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IS SPORTS AGENCY INTERSOCCER yapmaktadır. Carlos Neva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 15 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Carlos Neva'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlos Neva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlos_neva11/

Carlos Neva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Neva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Neva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Neva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sevilla FC C

24 Temmuz 2016 yılında Marbella FC

1 Temmuz 2017 yılında Recre Granada

15 Ağu 2019 yılında Granada

Carlos Neva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Neva şuan Granada takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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