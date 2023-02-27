Carlos Neyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Neyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Neyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Neyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Neyra 24 Mayıs 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Roberto Neyra Leyva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Neyra Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Carlos Neyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Neyra'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Neyra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlitosneyra95/

Carlos Neyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Neyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Neyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Neyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Cienciano

1 Ocak 2017 yılında Sport Boys

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2021 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2022 yılında CA Mannucci

Carlos Neyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Neyra şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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