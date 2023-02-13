Carlos Nieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Nieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Nieto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Nieto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Nieto 6 Mayıs 1996 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Nieto Herrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Nieto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Nieto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Carlos Nieto'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Nieto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nietocarlos3/

Carlos Nieto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carlos Nieto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Nieto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Nieto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Zaragoza B

1 Temmuz 2018 yılında Real Zaragoza

Carlos Nieto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Nieto şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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