Carlos Ohene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Ohene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Ohene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Ohene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Ohene 21 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Ohene Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Ohene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Ohene'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Ohene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Ohene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Ohene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Ohene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2013 yılında AEL Limassol

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2016 yılında Beroe

14 Temmuz 2018 yılında Ohod Al-Medina

15 Şubat 2019 yılında Beroe

16 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ağustos 2021 yılında Tsarsko Selo

12 Ocak 2022 yılında CSKA 1948

Carlos Ohene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Ohene şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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